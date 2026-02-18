قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط
إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
حفظ القلب.. أولى حلقات السلسلة الجديدة في اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

قوانين كتابية روحية

واستأنف قداسته الاجتماع بعد توقفه مؤقتًا منذ شهر ديسمبر الماضي، وبدأ اعتبارًا من اليوم سلسلة جديدة بعنوان "قوانين كتابية روحية" حيث سيتناول في كل حلقة من السلسلة مبدأً كتابيًّا يتناسب مع موضوع كل أسبوع  من أسابيع الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بهدف جعله تدريب حياتي طوال الأسبوع.

وفي أولى حلقات السلسلة اليوم تحدث عن "حفظ القلب" وقرأ الآيات (٢٣ - ٢٧) من الأصحاح الرابع من سِفر الأمثال مشيرًا إلى أهمية حفظ القلب لأننا سنتقابل به أمام الله.

وشرح قداسة البابا أهمية القلب كالتالي: 
- يقود الحياة لنفسه ولبقية أعضاء الجسم، كما أن التغيير في الحياة يبدأ من القلب، "لأَنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ" (أم ٤: ٢٣).

- يقود الفكر، مثلما سمح بطرس لفكرة الخوف من الغرق، كما يقود الاتجاه العام لحياة الإنسان.

- هو مكان المعركة الحقيقية بين نقاوة الحياة وبين السقوط في الشهوات.

- يقود النهاية الروحية للإنسان، "وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ قَلْبِي" (أع ١٣: ٢٢).

وأوضح قداسته: ماذا يُفسد قلب الإنسان؟
١- أفكار خاطئة بسيطة نتركها تتسلل إلى داخلنا دون مقاومة، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: " اقطع الشر في بدايته قبل أن يصير عادة".

٢- تعلُّق القلب بالأرضيات، ويقول القديس أغسطينوس: "القلب الذي لا يجد كنزه في الله يظل جائعًا مهما امتلك".

٣- السماح بالمرارة وعدم الغفران داخل القلب، "وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا" (مت ٦: ١٢).

وأشار قداسة البابا إلى كيفية حفظ القلب بصورة إيحابية وخطوات عملية؟ 
١- حِفظ الفم، "انْزِعْ عَنْكَ الْتِوَاءَ الْفَمِ" (أم ٤: ٢٤)، هل كلامك يبني أم يهدم؟  هل يصنع سلامًا أم صراعًا؟.

٢- حِفظ العين، "لِتَنْظُرْ عَيْنَاكَ إِلَى قُدَّامِكَ" (أم ٤: ٢٥)، وألا ننشغل بما يفعله الآخرين، وعدم المقارنة بهم.

٣- حِفظ الخطوات، "مَهِّدْ سَبِيلَ رِجْلِكَ" (أم ٤: ٢٦)، عدم العشوائية واتباع نظامًا صحيحًا للحياة.

٤- الثبات في الطريق، "لاَ تَمِلْ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً" (أم ٤: ٢٧)، عدم التردد ولا الاندفاع المؤقت بل الثبات في خطوات الحياة، "هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ" (رؤ ١٤: ١٢).

٥- اِسترد قلبك، اطلب من الله في الصوم: ساعدني يا الله استرد قلبًا جديدًا خاليًا من الأخطاء.

ولفت قداسته إلى أن القلب المحفوظ في طريق الله:
١- يعطي السلام والهدوء وسط الظروف. 
٢- يقدم ويفيض بالمحبة. 
٣- يعطي حكمة دائمًا. 
٤- يصير بركة للآخرين.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية الكاتدرائية المرقسية الصوم الأربعيني المقدس

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

