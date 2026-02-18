حفظ القلب.. أولى حلقات السلسلة الجديدة في اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

قوانين كتابية روحية

واستأنف قداسته الاجتماع بعد توقفه مؤقتًا منذ شهر ديسمبر الماضي، وبدأ اعتبارًا من اليوم سلسلة جديدة بعنوان "قوانين كتابية روحية" حيث سيتناول في كل حلقة من السلسلة مبدأً كتابيًّا يتناسب مع موضوع كل أسبوع من أسابيع الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بهدف جعله تدريب حياتي طوال الأسبوع.

وفي أولى حلقات السلسلة اليوم تحدث عن "حفظ القلب" وقرأ الآيات (٢٣ - ٢٧) من الأصحاح الرابع من سِفر الأمثال مشيرًا إلى أهمية حفظ القلب لأننا سنتقابل به أمام الله.

وشرح قداسة البابا أهمية القلب كالتالي:

- يقود الحياة لنفسه ولبقية أعضاء الجسم، كما أن التغيير في الحياة يبدأ من القلب، "لأَنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ" (أم ٤: ٢٣).

- يقود الفكر، مثلما سمح بطرس لفكرة الخوف من الغرق، كما يقود الاتجاه العام لحياة الإنسان.

- هو مكان المعركة الحقيقية بين نقاوة الحياة وبين السقوط في الشهوات.

- يقود النهاية الروحية للإنسان، "وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ قَلْبِي" (أع ١٣: ٢٢).

وأوضح قداسته: ماذا يُفسد قلب الإنسان؟

١- أفكار خاطئة بسيطة نتركها تتسلل إلى داخلنا دون مقاومة، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: " اقطع الشر في بدايته قبل أن يصير عادة".

٢- تعلُّق القلب بالأرضيات، ويقول القديس أغسطينوس: "القلب الذي لا يجد كنزه في الله يظل جائعًا مهما امتلك".

٣- السماح بالمرارة وعدم الغفران داخل القلب، "وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا" (مت ٦: ١٢).

وأشار قداسة البابا إلى كيفية حفظ القلب بصورة إيحابية وخطوات عملية؟

١- حِفظ الفم، "انْزِعْ عَنْكَ الْتِوَاءَ الْفَمِ" (أم ٤: ٢٤)، هل كلامك يبني أم يهدم؟ هل يصنع سلامًا أم صراعًا؟.



٢- حِفظ العين، "لِتَنْظُرْ عَيْنَاكَ إِلَى قُدَّامِكَ" (أم ٤: ٢٥)، وألا ننشغل بما يفعله الآخرين، وعدم المقارنة بهم.

٣- حِفظ الخطوات، "مَهِّدْ سَبِيلَ رِجْلِكَ" (أم ٤: ٢٦)، عدم العشوائية واتباع نظامًا صحيحًا للحياة.

٤- الثبات في الطريق، "لاَ تَمِلْ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً" (أم ٤: ٢٧)، عدم التردد ولا الاندفاع المؤقت بل الثبات في خطوات الحياة، "هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ" (رؤ ١٤: ١٢).

٥- اِسترد قلبك، اطلب من الله في الصوم: ساعدني يا الله استرد قلبًا جديدًا خاليًا من الأخطاء.

ولفت قداسته إلى أن القلب المحفوظ في طريق الله:

١- يعطي السلام والهدوء وسط الظروف.

٢- يقدم ويفيض بالمحبة.

٣- يعطي حكمة دائمًا.

٤- يصير بركة للآخرين.