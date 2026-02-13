البابا تواضروس يلتقي الوفد الكنسي العائد من الڤاتيكان

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة، بالمقر البابوي بالقاهرة، الوفد الكنسي المشارك، ضمن وفد العائلة الأرثوذكسية الشرقية، في زيارة الڤاتيكان بدعوة من دائرة تعزيز الوحدة المسيحية التابعة للڤاتيكان.

قدم الوفد تقريرًا لقداسة البابا عن الزيارة التي استمرت أسبوعًا (٣١ يناير - ٧ فبراير) والتي تضمنت زيارة الڤاتيكان بكافة هيئاته والمعاهد الدراسية التابعة له، التقوا خلالها بقداسة البابا ليو الرابع عشر وعدد من القيادات الڤاتيكانية.

تكون الوفد من الراهب القس أندراوس الأنبا بيشوي، والقس مايكل إسحق كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، والقس أنطونيوس جرجس كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول برزقة الدير المحرق.