تدريب الأهلي| الأحمر يبدأ الاستعداد لمواجهة الجيش الملكي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى الفريق تدريبات داخل «الجيم» قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، فيما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا مرانًا قويًّا تحت إشراف مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السادسة مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي.