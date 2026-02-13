تطور خطير| تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم نجم سوبر في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات مسؤلي نادي الزمالك للتعاقد مع المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات تليفزيونية: علمنا من أحد مصادرنا أن الاستاذ ممدوح عباس سعَي بشدة للتواصل مع ديانج وعرض عليه الانضمام لنادي الزمالك بعقد يمتد ثلاث سنوات مقابل ٢.٥مليون دولار في الموسم!!!



تابع شوبير: الحقيقة كان عندي فضول أعرف ليه الزمالك عايز يتعاقد مع لاعب برقم يساوي ديون الزمالك في الفيفا؟!!



أضاف شوبير: هل الأولي إنك تدفع مستحقات اللاعبين وتسد اللي عليك وتفتح باب القيد ولا تاخد صفقة جماهيريه من الأهلي ؟



واختتم شوبير تصريحاته حديثه قائلا: ماعلمته أن استاذ ممدوح كان عايز يتعاقد مع ديانج عشان يرد علي صفقة زيزو المؤلمه!!.