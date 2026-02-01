الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

علق الإعلامي خالد الغندور على رحيل لاعب الوسط المالي ديانج من النادي الأهلي بشكل مجاني، مقارنة بموقف زيزو مع نادي الزمالك، معلقًا على تباين تعامل الإعلام والجماهير مع الحالتين.

وغرد الغندور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: « ايه الفرق بين زيزو و ديانج ده جاله عروض بالملايين و ده برده ده رحل ببلاش و ده برده رحل ببلاش هنا.

وتابع: “تم سلخ المجلس من الإعلام اللي فرط في اللاعب ببلاش و هنا مافيش مشكلة تفرط ببلاش في رامي ربيعة وأكرم توفيق ودلوقتي ديانج.. هنا ممكن يبقي كبري و هنا لا و هنا لاعب لم يقل الحقيقة و هنا واضح و هنا لاعب مصري و اسطورة و هنا لاعب اجنبي ممكن اعرف تعامل الإعلام في الحالتين واحد و لا فيه فرق و هنا فلوس راحت بالملايين علي الناديين ولا نمشيها نادي واحد”.

وأضاف: “واخير هو مش ايام زيزو رامي ربيعة اللاعب الدولي رحل ببلاش و معاه أكرم توفيق اللاعب الدولي ايضا في ذاك الوقت و لا أنا بقول كلام ما حصلش و اخيرا صباح الفل و المعايير لازم تكون واحدة بلا حسابات”.