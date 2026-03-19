قبل العيد .. أسعار فيات شاهين المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة فيات شاهين موديل 2006‏‏.‏

تأتي السيارة فيات شاهين موديل 2006‏، بمحركين رئيسيين الأول 1400 سي سي يولد قوة حوالي 78 حصانا، والثاني 1600 سي سي (محرك تمبرا) بقوة 96 حصانًا، وكلاهما يعمل بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، تبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر، وتستهلك السيارة في المتوسط 8 لترات من البنزين لكل 100 كم، مما يجعلها اقتصادية في التشغيل اليومي.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة فيات شاهين موديل 2006‏، 4.13 متر، وعرضها 1.64 متر، وقاعدة عجلاتها 2.49 متر، مما يوفر مساحة داخلية مقبولة لخمسة ركاب، أما الشنطة الخلفية فتبلغ سعتها حوالي 400 لتر، وهي مساحة جيدة لتخزين الأمتعة، يزن الهيكل المعدني للسيارة حوالي 1050 كجم.

وتصل السرعة القصوى للسيارة فيات شاهين موديل 2006‏ إلى 170 كم/ساعة، وتتميز السيارة بتوفر قطع غيارها بأسعار تبدأ من مبالغ زهيدة جدا، مما يجعل تكلفة صيانتها السنوية هي الأقل في فئتها.

وعن سعر السيارة شاهين موديل 2006‏‏‏، فيأتي بمتوسط 120 جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎