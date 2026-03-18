آبل تصدم العالم.. هاتفان من آيفون يودعان الدعم رسميا

أعلنت شركة آبل Apple، رسميا إدراج هاتفي iPhone 4 وiPhone 5 ضمن قائمة الأجهزة “المتقادمة” Obsolete، مما يعني إنهاء جميع خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار لهما عبر القنوات الرسمية على مستوى العالم.

إنهاء الدعم الرسمي

وبموجب هذا التصنيف، لم يعد بإمكان شركة آبل أو مراكز الصيانة المعتمدة لديها تقديم أي خدمات إصلاح أو طلب مكونات بديلة لهذه الأجهزة، بعد انتهاء فترة الدعم التي تمتد عادة إلى 7 سنوات من تاريخ إيقاف إنتاج الجهاز، وبينما تجاوز iPhone 4 هذه المدة منذ سنوات، انضم iPhone 5 مؤخرا إلى الفئة نفسها.

ويستثنى من ذلك مستخدمو هذه الأجهزة في فرنسا، حيث تفرض القوانين المحلية توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار لفترة محددة بعد توقف بيع المنتج.

بدائل محدودة للمستخدمين

مع توقف الدعم الرسمي، تقتصر خيارات الإصلاح على مراكز الصيانة غير المعتمدة، التي قد تعتمد على قطع غيار مخزنة أو معاد تجديدها، إلا أن هذه الحلول غالبا ما تكون أعلى تكلفة وأقل ضمانا من حيث الجودة.

آيفون 5

توجه مستمر لإنهاء دعم الأجهزة القديمة

تأتي هذه الخطوة ضمن نهج تتبعه آبل للتخلص التدريجي من دعم الأجهزة القديمة، حيث من المتوقع أن ينضم هاتف iPhone XR قريبا إلى فئة “Vintage”، في حين تقترب سلسلة iPhone 11 من مرحلة تقليص الدعم الفني.

في ضوء ذلك، ينصح المستخدمون الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الأجهزة بالتفكير في الترقية إلى هواتف آيفون أحدث، خاصة أن أي أعطال مستقبلية قد يصعب إصلاحها في ظل غياب الدعم الرسمي من الشركة.

جدير بالذكر أن شركة آبل، أطلقت مؤخرا مجموعة جديدة من المنتجات تتضم 7 أجهزة جديدة في متاجرها حول العالم، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا في الأسبوع الأول من شهر مارس 2026، وبدأت الأجهزة بالوصول إلى العملاء الذين قاموا بالحجز المسبق، فيما أصبحت متاحة أيضا للشراء المباشر أو للاستلام من متاجر الشركة.