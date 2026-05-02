الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كابوس القمة .. كم مرة أشعل أشرف بن شرقي صراع الدوري؟

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أمينة الدسوقي

فرض النجم المغربي أشرف بن شرقي نفسه بطلا لمباراة القمة، بعدما قاد الأهلي لفوز عريض على الزمالك بثلاثية نظيفة، في مواجهة أعادت رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري قبل جولتين فقط من النهاية.

تألق حاسم في ليلة القمة

قدم بن شرقي واحدة من أفضل مبارياته، بعدما ساهم في الأهداف الثلاثة، مسجلاً هدفين وصانعاً آخر، ليحصد جائزة رجل المباراة عن جدارة، ويؤكد قدرته على الحسم في المواجهات الكبرى.

أشرف بن شرقي

أرقام لافتة أمام الزمالك

واصل النجم المغربي تفوقه اللافت أمام الزمالك، إذ خاض 4 مباريات بقميص الأهلي ضد الفريق الأبيض، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري وهدف في كأس السوبر.

ولم يكتفي بالتسجيل، بل أضاف تمريرة حاسمة، ليرفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 5، ما يجعله أحد أبرز اللاعبين تأثيرا في تاريخ مواجهات القمة الحديثة.

فوز يعيد إشعال الصراع

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة، مقلصا الفارق مع الزمالك المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، في وقت يتساوى فيه الأبيض مع بيراميدز في صدارة جدول الترتيب.

أشرف بن شرقي

وأعادت النتيجة خلط أوراق المنافسة، لتدخل البطولة مرحلة شديدة التعقيد والإثارة مع اقتراب خط النهاية.

سيناريوهات التتويج حسابات معقدة

مع تبقي جولتين فقط، بات لكل فريق طريقه الخاص نحو اللقب فالزمالك يحتاج للفوز في مباراتيه لحسم اللقب دون انتظار نتائج الآخرين، أما بيراميدز فهو مطالب بالانتصار في جميع مبارياته، مع تعثر الزمالك بأي نتيجة سلبية.

ويتمسك الأهلي بأمله عبر الفوز في مواجهتيه أمام إنبي والمصري، مع انتظار خسارة الزمالك 3 نقاط على الأقل، وتعثر بيراميدز بفقدان 4 نقاط.

أشرف بن شرقي

جولات حاسمة تلوح في الأفق

تنتظر الفرق الثلاثة مواجهات مصيرية، حيث يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا وسموحة، بينما يواجه الزمالك الفريقين نفسيهما، في حين يسعى الأهلي لحصد العلامة الكاملة في مواجهتيه المتبقيتين.

ومن المنتظر أن تُقام الجولة الأخيرة في توقيت موحد، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنافسين.

بن شرقي رجل اللحظات الكبرى

بهذا الأداء، يرسخ أشرف بن شرقي مكانته كأحد أبرز نجوم القمة، ولاعبا لا يخذل فريقه في اللحظات الحاسمة، ليصبح اسمه مرتبطا دائما بالمباريات الكبرى ونتائجها المؤثرة.

ومع احتدام المنافسة، يبدو أن “لدغات” بن شرقي قد تلعب دورا حاسماً في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

