قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء..اعرف الإجراءات والرسوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم وتعديل أوضاع المخالفات الإنشائية، أعلنت الحكومة عن تمديد المهلة الخاصة بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

 هذا القرار يتيح للمواطنين فرصة أخرى لتوفيق أوضاعهم وتجنب المساءلة القانونية المتعلقة بالبناء غير المرخص.

 وكان ذلك أحد الموضوعات الرئيسية التي تم استعراضها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد.

تمديد المهلة وتاريخها النهائي

حسب ما أعلنته الحكومة في الفترة الأخيرة، تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية تصل إلى ستة أشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

 لذا، يعتبر نوفمبر 2026 هو آخر موعد لتقديم الطلبات قبل أن تبدأ السلطات في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

بعد تمديد المهلة، إليك التفاصيل الخاصة بكيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء:

1. استخراج شهادة بيانات المبنى

أول خطوة في إجراءات التصالح هي التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها المبنى للحصول على شهادة بيانات تتضمن معلومات أساسية عن المبنى مثل الموقع، المساحة، نوع المخالفة، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة التي سيتم استخدامها في طلب التصالح.

2. تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي

بعد استخراج الشهادة، يتعين على المواطن تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية أو الحي التابع له. يجب أن يتضمن الطلب كافة المستندات المطلوبة وفقًا للقانون.

3. إعداد الأمانة الفنية والتقرير الفني

يتم بعد ذلك إحالة ملف التصالح إلى اللجنة الفنية التي تقوم بمراجعة الملف وأداء دراسة فنية من خلال الأمانة الفنية. ستقوم اللجنة بفحص الملف لتحديد مدى توافقه مع القوانين والاشتراطات الفنية للبناء.

4. إصدار نموذج 7 مؤقت

في حال الموافقة على التصالح، يتم إصدار نموذج 7 مؤقت والذي يُرسل إلى إدارة التراخيص للتأكد من المطابقة. إذا تمت الموافقة على المطابقة، يتم بعدها إصدار خطاب إدخال المرافق للمبنى.

5. إجراءات إضافية في حال عدم المطابقة

إذا تم اكتشاف أي مخالفات أو عدم تطابق بين المعلومات المقدمة والواقع الفعلي، يتم إخطار وزارة التنمية المحلية لتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

الرسوم المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

تختلف الرسوم التي يجب دفعها بناءً على حجم المخالفة ومساحة المبنى. 

إليك تفاصيل الرسوم حسب المساحة:

حتى 250 مترًا مربعًا:

في المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه.

في القرى: 125 جنيه.

من 250 حتى 500 متر مربع:

في المدن والمناطق الصناعية: 1000 جنيه.

في القرى: 250 جنيه.

من 500 حتى 1000 متر مربع:

في المدن والمناطق الصناعية: 2000 جنيه.

في القرى: 1000 جنيه.

من 1000 حتى 2000 متر مربع:

في المدن والمناطق الصناعية: 3000 جنيه.

في القرى: 2000 جنيه.

من 2000 حتى 4000 متر مربع:

في المدن والمناطق الصناعية: 4000 جنيه.

في القرى: 3500 جنيه.

أكثر من 4000 متر مربع:

في المدن والمناطق الصناعية: 5000 جنيه.

في القرى: 5000 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

