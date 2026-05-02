وكالة الأنباء اللبنانية: غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون في قضاء صور

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون في قضاء صور، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية

“القاهرة الإخبارية”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي على بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون جنوبي لبنان، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإنذاره لسكان ١٠ بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهداف مواقع لحزب الله فيها.

وقام الاحتلال بغارة من مسيرة على طريق بلدة كفردجال جنوبي لبنان.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله :نواجه فخا استراتيجيا جنوب لبنان فانسحابنا يعد هزيمة وترامب يمنع تقدمنا.

كما قال مسؤولين أمنيين إسرائيليين: القوات الإسرائيلية عاجزة حيال قضية مسيرات حزب الله.







