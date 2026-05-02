3 ساعات.. ضوابط الاستزارة والرؤية الإلكترونية بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين المقرر عرضه على البرلمان، نظام "الاستزارة" و"الرؤية الإلكترونية" ، بما يحقق مصلحة الطفل في التواصل مع والديه في حالات السفر أو المرض.

وجاءت هذه التعديلات بهدف توفير حلولاً عملية للنزاعات الأسرية الحديثة من جهة ، وبما يواكب التطور التكنولوجي من جهة أخرى.

في هذا الصدد ، نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين على أنه يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الالكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية .

وتكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن 3 ساعات اسبوعيا على أن يراعي في تحديدها مصلحة المحضون ، وسنه ، وحالته النفسية على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساءا مع مراعاة فصول السنة .

و إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه في أصحاب الحق من الحضانة .

ويجوز للحاضن أن يقدم طلبا لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة لمدة ثلاث مرات متتابعات .