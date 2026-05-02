جمال حمزة: فارق كواليتي كبير بين الأهلي والزمالك في القمة

علق جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، على أداء لاعبي القلعة البيضاء أمام النادي الأهلي، وذلك خلال ظهوره في برنامج «مودرن سبورتس»، مؤكدًا وجود فارق واضح في مستوى اللاعبين بين القطبين.

وقال حمزة إن هناك فرق “كواليتي” كبير بين لاعبي الفريقين، متسائلًا عن سبب ظهور هذا المستوى من لاعبي الأهلي في المباراة، رغم تراجع الأداء في فترات من الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق بدا وكأنه يلعب بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز على الزمالك.

وأضاف أن الأهلي اعتاد امتلاك عامل التوفيق، لكنه خلال الفترة الماضية لم يكن في أفضل حالاته بسبب التركيز على الأهداف الفردية، قبل أن يتغير المشهد في مباراة القمة ويظهر الفريق بشكل أكثر جماعية وتنظيمًا.

وفي المقابل، أكد أن الزمالك واجه خصمًا قويًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني معتمد جمال واجه صعوبات كبيرة خلال اللقاء، خاصة مع مشاركة بعض اللاعبين في غير مراكزهم، مثل محمد إسماعيل ومحمد شحاتة وأحمد فتوح وعدي الدباغ.