هل يذمهم ؟.. ترامب: أسطولنا البحري يتعامل كالقراصنة مع السفن المعاقبة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح غريب اعتبر فيه أن البحرية الأمريكية تتصرف "مثل القراصنة" أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.



وبحسب وكالة رويترز، فقد أدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال خطاب مسائي وصف فيه عملية حديثة تضمنت الاستيلاء على سفينة من قبل القوات الأمريكية.



سلّط الرئيس ترامب الضوء على الجانب المالي للاستراتيجية البحرية للجيش. وقال ترامب مساء الجمعة: "استولينا على السفينة، واستولينا على حمولتها، واستولينا على النفط . إنها تجارة مربحة للغاية".

وأضاف قائلاً: "نحن أشبه بالقراصنة. نحن أشبه بالقراصنة إلى حد ما، لكننا لا نلعب". وقد تضمنت هذه الاستراتيجية قيام الولايات المتحدة بمصادرة العديد من سفن طهران، وسفن الحاويات الخاضعة للعقوبات، وناقلات النفط الإيرانية في المياه الآسيوية.

يُضاف إلى الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية حصارٌ منفصلٌ تفرضه إيران على مضيق هرمز منذ بداية الحرب. ولا يزال المضيق نقطة عبور عالمية بالغة الأهمية، إذ يُسهّل مرور نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.



ساهم الحصار المزدوج في ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطرابات حادة في طرق التجارة البحرية. وتأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب الهجمات الأولية على إيران في 28 فبراير، والتي أشعلت شرارة هجمات انتقامية ضد إسرائيل و قواعد عسكرية أمريكية.

وتأتي تصريحات الرئيس وسط إدانة واسعة النطاق لخطابه بشأن الصراع.

في الشهر الماضي، واجه ترامب انتقادات بعد تهديده بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها، وأشار العديد من الخبراء الأمريكيين إلى أن التهديدات باستهداف البنية التحتية المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.



تتزايد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع، حيث أسفرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية في إيران ولبنان عن آلاف الضحايا ونزوح الملايين.

مع استمرار الحصار البحري، يبقى التركيز على دور البحرية الأمريكية في اعتراض الشحنات لفرض العقوبات وإضعاف القدرة الاقتصادية لإيران.