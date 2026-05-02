هل تسجل "سارف شاكتي" أول عبور مُسجل لناقلة هندية منذ بدء الحصار الأمريكي؟

أفادت شبكة بلومبرج ، أن ناقلة غاز عملاقة مرتبطة بالهند وترفع علم جزر مارشال تحاول عبور مضيق هرمز ، فيما سبق وقامت الناقلة برحلات بين الخليج العربي والهند .

وأعلنت الناقلة، أنها متجهة إلى الهند ، فيما تمكنت الهند من استخدام 8 ناقلات عبر مضيق هرمز بعد مفاوضات ثنائية مع طهران.

وتحاول ناقلة النفط العملاقة المحملة بالغاز المسال عبور مضيق هرمز، وهو عبور نادر يؤكد على كفاح البلاد للتخفيف من أزمة طاقة تاريخية، ويؤكد نجاحها على كسر الحصار الأمريكي وحرب العدوان التي شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران.

وبحسب بيانات تتبع السفن، فقد بدت سفينة "سارف شاكتي" التي ترفع علم جزر مارشال - والمحملة بحوالي 45 ألف طن من غاز المسال، والذي يستخدم عادة كوقود للطهي - وكأنها تتحرك شمالاً عبر الممر المائي، باتجاه جزيرتي لارك وقشم الإيرانيتين ثم تجاوزتهما يوم السبت، في اتجاه خليج عمان.

وسبق لناقلة الغاز الضخمة أن قامت برحلات بين الخليج العربي والموانئ الهندية، وهي تبث أنها متجهة إلى البلاد وأن طاقمها هندي، وهو إجراء أمني تتبناه السفن بشكل متكرر منذ بدء الحرب الإيرانية.

وبحسب وثيقة شحن اطلعت عليها بلومبيرج، ورد اسم شركة النفط الهندية الحكومية (IOC) كمشتري للشحنة. ولم ترد الشركة على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقاً.

وفي حال نجاحها، ستُمثل سفينة "سارف شاكتي" أول عبور مُسجل لناقلة نفط مرتبطة بالهند منذ بدء الحصار الأمريكي المفروض على السفن المرتبطة بإيران، والذي أدى إلى انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى الصفر تقريبًا، كما ستكون من أكبر ناقلات النفط التي تعبر المضيق منذ الشهر الماضي، عندما فُتح المضيق لفترة وجيزة ثم أُغلق بسرعة.

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ، وثاني أكبر مستهلك لغاز البترول المسال، سارعت الهند إلى سدّ فجوة الإمداد التي خلّفها منتجو الشرق الأوسط. وقد أدى النقص الحاد في وقود الطهي إلى حالة من الذعر، وطوابير طويلة، وقوائم طعام محدودة.

وركزت نيودلهي، على ضمان المرور الآمن لناقلات الغاز المسال منذ ، أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في نهاية فبراير، حتى أنها أمرت موانئها بإعطاء الأولوية لهذه الناقلات في الرسو والتفريغ، مع زيادة الإنتاج.