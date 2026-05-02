بالأرقام.. أفضل 5 لاعبين في الأهلي يحسمون قمة الزمالك بثلاثية ويعيدون إشعال سباق الدوري

في واحدة من أقوى مباريات الموسم.. قدم الأهلي عرضًا استثنائيًا أمام الزمالك توجه بفوز كبير بثلاثة أهداف دون رد في قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري ليعيد الفريق الأحمر خلط أوراق الصدارة ويقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط خلف القمة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

لكن خلف النتيجة العريضة برزت مجموعة من الأسماء التي صنعت الفارق داخل المستطيل الأخضر وجاءت أرقامها لتؤكد أن الانتصار لم يكن صدفة بل نتيجة تفوق فردي وجماعي واضح.

وفيما يلي أفضل 5 لاعبين في الأهلي خلال القمة بالأرقام والأداء:

1- أشرف بن شرقي .. نجم بلا منازع (9.6)

كان المغربي أشرف بن شرقي عنوان المباراة الأول بعدما قدّم أداءً استثنائيًا أمام فريقه السابق سجل خلاله هدفين وصنع هدفًا ثالثًا ليحسم القمة عمليًا لصالح الأهلي.

الأرقام تكشف حجم تأثيره:

هدفان وصناعة هدف

5 تسديدات (3 على المرمى)

19 تمريرة صحيحة من أصل 23

34 لمسة للكرة

خسارة الاستحواذ 7 مرات فقط

تقييم: 9.6 (الأعلى في المباراة)

بن شرقي لم يكن مجرد هداف بل لاعب حاسم في كل لحظة هجومية للأهلي ليؤكد مجددًا أنه أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في مباريات القمة.

2- حسين الشحات .. رجل الحسم الصامت (7.5)

واصل حسين الشحات تأكيد عقدته التاريخية أمام الزمالك حيث سجل هدفًا جديدًا في شباك الغريم التقليدي ليعزز سجله اللافت في القمة.

أبرز أرقامه:

هدف واحد

تسديدة واحدة على المرمى (تحولت لهدف)

23 لمسة للكرة

مراوغة ناجحة واحدة

7 تمريرات صحيحة

تقييم: 7.5

ورغم قلة مشاركاته في صناعة اللعب إلا أن الشحات كان فعالًا في اللحظات الحاسمة ليواصل حضوره المؤثر في مباريات القمة.

3- مصطفى شوبير .. صمام الأمان

لعب مصطفي شوبير حارس الأهلي دورًا حاسمًا في منع عودة الزمالك للمباراة بعدما تصدى لركلة جزاء في توقيت مهم إلى جانب تصديات أخرى من داخل منطقة الجزاء.

أبرز ما قدمه:

تصدى لركلة جزاء

تصديان من داخل منطقة الجزاء

أداء حاسم في الحفاظ على نظافة الشباك

شوبير كان أحد الأسباب المباشرة في خروج الأهلي بشباك نظيفة في مباراة كان يمكن أن تتغير فيها السيناريوهات.

4- ياسين مرعي.. صلابة دفاعية متكاملة (7.7)

قدم ياسين مرعي واحدة من أفضل مبارياته بقميص الأهلي حيث لعب دورًا مهمًا في إغلاق المساحات أمام هجوم الزمالك.

أرقامه الدفاعية:

10 مساهمات دفاعية ناجحة

الفوز بـ3 كرات مشتركة من أصل 4

التفوق في 2 من 3 صراعات هوائية

13 تمريرة صحيحة من أصل 17

تقييم: 7.7

مرعي لم يكن مجرد مدافع بل عنصرًا مهمًا في بناء اللعب من الخلف.

5- إمام عاشور.. محرك الوسط

عاد إمام عاشور ليقدم واحدة من أفضل مبارياته على مستوى الإيقاع وصناعة اللعب حيث لعب دورًا محوريًا في ربط الخطوط.

أبرز أرقامه:

صناعة هدف

41 تمريرة صحيحة من أصل 46

3 مراوغات ناجحة من أصل 5

حضور بدني كبير في وسط الملعب

عاشور منح الأهلي التوازن بين الدفاع والهجوم وكان أحد مفاتيح السيطرة على منطقة الوسط.

الأهلي يستعيد شخصيته

الأرقام لا تكذب فالأهلي لم يفز فقط بثلاثية نظيفة بل قدم مباراة متكاملة على مستوى الأداء الفردي والجماعي أعادت الفريق إلى قلب سباق الدوري قبل جولتين من النهاية.

وبين تألق بن شرقي وحسم الشحات وصلابة الدفاع ودقة الوسط خرج الأهلي برسالة واضحة بأن الفريق عاد في اللحظة التي لا يسمح فيها بالأخطاء.

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
