إلهام أبو الفتح
بالصور

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

أسماء عبد الحفيظ

في تجربة تبدو بسيطة لكنها صادمة في نتائجها، قرر كثيرون حول العالم الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع واحد فقط. المفاجأة؟ التغييرات لم تكن نفسية فقط، بل جسدية أيضًا، وكأن الجسم كان ينتظر هذه الاستراحة منذ وقت طويل.

ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

فماذا يحدث فعلًا داخل جسمك وعقلك عندما تختفي من السوشيال ميديا لمدة 7 أيام؟

اليوم الأول والثاني أعراض انسحاب حقيقية

في البداية، قد تشعر بتوتر واضح ورغبة مستمرة في فتح الهاتف دون سبب.
هذا ليس مبالغة، بل يشبه ما يُعرف بـ أعراض الانسحاب الرقمي.

  • قلق خفيف
  • ملل سريع
  • إحساس بأنك فايتك حاجة
  • تفكير متكرر في الموبايل

السبب؟ الدماغ تعود على جرعات سريعة من الدوبامين هرمون السعادة الناتج عن الإشعارات واللايكات.

اليوم الثالث نوم أعمق بشكل ملحوظ

بعد يومين أو ثلاثة، يبدأ الجسم في التكيف، وهنا تظهر أول فائدة واضحة:
تحسن جودة النوم.

نوم أسرع
استيقاظ أقل خلال الليل
شعور براحة عند الاستيقاظ

الابتعاد عن الضوء الأزرق قبل النوم يقلل اضطراب الساعة البيولوجية.

اليوم الرابع والخامس هدوء نفسي غير متوقع

هنا تبدأ المفاجأة الحقيقية:

  • انخفاض التوتر
  • قلة المقارنة بالآخرين
  • راحة ذهنية ملحوظة

الدماغ لم يعد تحت ضغط المقارنة المستمرة أو متابعة الأخبار السريعة.

 اليوم السادس عودة التركيز

بعد عدة أيام، يستعيد المخ قدرته الطبيعية على التركيز:

إنجاز المهام بشكل أسرع
تفكير أوضح
قدرة أفضل على التحدث بدون تشتت

الكثير يلاحظ أيضًا قلة نسيان الكلمات أثناء الكلام.

اليوم السابع جسمك يشكرك

بنهاية الأسبوع، تظهر تغييرات جسدية حقيقية:

انخفاض إجهاد العين
صداع أقل
طاقة أعلى خلال اليوم
تحسن المزاج العام

بل إن بعض الأشخاص يشعرون برغبة في الحركة أو ممارسة أنشطة كانوا يؤجلونها.

ماذا يقول الخبراء؟

يرى الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، أن الابتعاد المؤقت عن السوشيال ميديا يساعد الجسم على إعادة ضبط نفسه، خاصة فيما يتعلق بالهرمونات المرتبطة بالمزاج والتركيز.

كما أن تقليل التوتر يحسن وظائف القلب والهضم، ويقلل من إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد.

هل يمكن أن تعود الأمور كما كانت؟

إذا عدت لنفس العادات السابقة تصفح مفرط، سهر، مقارنة مستمرة، ستختفي هذه الفوائد سريعًا.

لكن الخبر الجيد: حتى فترات الانقطاع القصيرة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا إذا تكررت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

القلاية الهوائية

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

ترشيحاتنا

حكة الأذن المستمرة

احذر من ارتكاب هذه العادات عند الشعور بحكة في الأذن .. أعواد القطن أخطرها

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

أطباء يحذرون.. 5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد