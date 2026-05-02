بركات يشيد بدور جماهير الأهلي..ويؤكد: المباريات الكبيرة تحدد مكانة النجوم

رباب الهواري

أشاد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وأكد أن الجماهير كانت عنصرًا حاسمًا في دعم الفريق، رغم حالة الغضب والحزن التي سيطرت عليهم في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مباراة بيراميدز.

 وأوضح أن الحضور الجماهيري كان استثنائيًا، حيث ساندوا الفريق بقوة وكأن شيئًا لم يحدث، في مشهد يعكس مدى ارتباطهم بكيان النادي.


أشار بركات إلى أن لاعبي الأهلي قدموا أداءً مختلفًا اتسم بالروح القتالية والرغبة في الفوز، وهو ما افتقده الفريق في فترات سابقة من الموسم.

 ولفت إلى أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب توروب، ظهر عليه الحماس والانفعال على الخط، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين داخل أرض الملعب. كما أعرب عن تمنيه أن تكون هذه الحالة الفنية والروح العالية حاضرة منذ بداية الدور الثاني.


أوضح بركات أن شعور لاعبي الأهلي بالاستفزاز قبل المباراة كان أحد العوامل التي ساهمت في ظهورهم بهذا الشكل القوي أمام الزمالك. وأضاف أن الدعم الجماهيري زاد من حماس اللاعبين، مؤكدًا أن كل لاعب يجب أن يدرك أهمية الحفاظ على اسمه وتاريخه داخل الملعب، خاصة في المباريات الكبيرة التي تُحدد مكانة النجوم.


اختتم بركات تصريحاته بالإشادة ببعض اللاعبين، مؤكدًا أن أشرف بن شرقي تألق بشكل لافت عندما تم توظيفه في مركز المهاجم وبدعم من زملائه. 

كما أثنى على حسين الشحات، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير يمتلك القدرة على الظهور في اللحظات الحاسمة، حتى وإن تراجع مستواه في بعض الفترات، فالمباريات الكبرى دائمًا ما تُظهر قيمة اللاعبين الكبار

