هل يجوز صيام 15 ذي القعدة فقط اليوم السبت منفردا؟.. الإفتاء توضح

لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز صيام 15 ذي القعدة فقط اليوم السبت منفردا ؟ هو أن شهر ذي القعدة يعد أحد الأشهر الحرم ، التي يعظُم فيها الأجر والثواب، وهذا ما يبين فضل الأيام البيض الثلاثة وأهمية اغتنامهم بالصيام والدعاء، وقد بدأت أول أمس الخميس وأمس الجمعة وحتى اليوم السبت ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز صيام 15 ذي القعدة فقط اليوم السبت منفردًا، خاصة وأنه من المعروف كراهية صيام كل من هذه الأيام منفردًا ، ولأن في الأشهر الحُرم يعظم الإثم كذلك ، من هنا ينبغي الحرص واجتناب كل ما فيه شبهة، وهذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز صيام 15 ذي القعدة فقط اليوم السبت منفردًا ؟.

هل يجوز صيام 15 ذي القعدة فقط

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام اليوم السبت منفرداً هو أمر جائز شرعاً غير أنه مكروه كما في الجمعة بإفراد هذه الأيام على حدة، منوهة بأن النصوص الشرعية تنص على صيام هذه الأيام بالكراهة، فعليه أن يضيف يوم قبله أو يوم بعده.

ونبه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه لا مانع أن تصوم السبت ويوم بعده، كذلك لا يوجد مانع من إفراد يوم السبت بالصيام لو وافق مناسبة أو كان لقضاء يوم على الإنسان، يوافق اليوم السبت يوم 15 من ذي القعدة وهو آخر الأيام البيض الثلاثة من الشهر الحُرم، ومن ثم فصيامه له فضل عظيم.

وبين أن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم السبت أن يكون قبله يوم أو بعده يوم، من قبيل الاستحباب وليس الوجوب، ومن ثم فما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، و صيام الفريضة له أحكام أخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون أي شروط.

صيام 15 ذي القعدة

حددت دار الإفتاء المصرية، موعد بصيام الأيام البيض الثلاثة من شهر ذي القعدة التي بدأت من أول أمس الخميس الموافق 13 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية و30 إبريل 2026م وتنتهي اليوم السبت الموافق 2 مايو 2026م.

واستشهدت “ الإفتاء” بقوله تعالى (( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ))، تذكرة لمن شاء صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة التي بدأت من أول أمس الخميس ، قائلة:" احرصوا على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر ذي القعدة لعام 1447 هـ".

وأوضحت أن الأيام البيض من شهر ذي القعدة ، هي (الخميس والجمعة والسبت)، أول أمس الخميس 13 ذي القعدة الموافق 30 إبريل 2026م، والجمعة 14 ذي القعدة الموافق 1 مايو 2025م، والسبت 15 ذي القعدة الموافق 2 مايو 2026 م.

هل يجوز صيام اليوم السبت منفردا

وأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن صيام يوم السبت منفردا ليس حرامًا ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب.

وأضاف “عثمان” ، في إجابته عن سؤال « هل يجوز صيام يوم السبت منفردًا ؟»، أن هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم).

وأردف: وهذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفردًا، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.

وأشار إلى أن صيام الفريضة لا يقال فيه يسبقه يوم وبعده يوم، فله أحكام مختلفة، لأنه أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة وجائز لا شيء فيه.

حكم صيام الأيام البيض

أكدت دار الإفتاء، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

وأوضحت الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

واستشهدت بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

ونوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ».