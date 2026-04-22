دعاء اليوم 5 من شهر ذي القعدة.. 6 كلمات تضمن لك سرعة الاستجابة

لعله حان وقت دعاء اليوم 5 من شهر ذي القعدة والذي تنبع أهميته من أنه من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم لنا بالدعاء في كل وقت وحين، وكذلك تحري أوقات الإجابة، والتي يأتي من بينها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من شهر ذي القعدة وهو أحد الأشهر الحُرم ، التي عظمها الله تعالي ، من هنا تنبع أهمية دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة والذي ينبغي أن يكون مبحث الساعة ، وها نحن نشهد الشهر الفضيل يمر سريعًا كعادة الأزمنة المباركة والأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الأجر والثواب وتمتلئ دقائقها بالنفحات والبركات ، ومن ثم لا يمكن لعاقل أن يتهاون أو يفوت دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ولا أي من لحظات الشهر دون أن يغتنمه.

دعاء اليوم 5 من ذي القعدة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحري أوقات الإجابة والأزمنة المباركة ، وعن دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ، فإن هناك صيغة مستجابة تفرج عن كل من أصابه هم أو غم أو كان في كرب فعليه أن يدعو الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه.

وأوضحت “ الإفتاء” عن دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال : (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ)، منوهة بأن اللجوء إلى الله عز وجل، والإكثار من العمل الصالح والاستغفار يرفع الهم والغم والحزن، لقول الله تعالى { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }.

وأضافت أن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم، أشار إلى اسم الله تعالى وهو "الحي القيوم" ربط بين سرعة استجابة الدعاء بالحي القيوم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سر الدعاء بالحي القيوم ، فهناك سر بالبدء بالدعاء "بالحي القيوم" يتعلق بالاستجابة، مشيرة إلى أن "الحي القيوم" اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم من أسماء الله المركبة.

أدعية يوم 5 من شهر ذي القعدة