الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء اليوم 5 من شهر ذي القعدة.. 6 كلمات تضمن لك سرعة الاستجابة

دعاء 5 ذي القعدة
دعاء 5 ذي القعدة
أمل فوزي

لعله حان وقت دعاء اليوم 5 من شهر ذي القعدة والذي تنبع أهميته من أنه من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم لنا بالدعاء في كل وقت وحين، وكذلك تحري أوقات الإجابة، والتي يأتي من بينها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من شهر ذي القعدة وهو أحد الأشهر الحُرم ، التي عظمها الله تعالي ، من هنا تنبع أهمية دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة والذي ينبغي أن يكون مبحث الساعة ، وها نحن نشهد الشهر الفضيل يمر سريعًا كعادة الأزمنة المباركة والأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الأجر والثواب وتمتلئ دقائقها بالنفحات والبركات ، ومن ثم لا يمكن لعاقل أن يتهاون أو يفوت دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ولا أي من لحظات الشهر دون أن يغتنمه.

دعاء اليوم 5 من ذي القعدة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحري أوقات الإجابة والأزمنة المباركة ، وعن دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ، فإن هناك صيغة مستجابة تفرج عن كل من أصابه هم أو غم أو كان في كرب فعليه أن يدعو الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه.

وأوضحت “ الإفتاء” عن دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال : (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ)، منوهة بأن اللجوء إلى الله عز وجل، والإكثار من العمل الصالح والاستغفار يرفع الهم والغم والحزن، لقول الله تعالى { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }.

وأضافت أن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم، أشار إلى اسم الله تعالى وهو "الحي القيوم" ربط بين سرعة استجابة الدعاء بالحي القيوم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سر الدعاء بالحي القيوم ، فهناك سر بالبدء بالدعاء "بالحي القيوم" يتعلق بالاستجابة، مشيرة إلى أن "الحي القيوم" اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم من أسماء الله المركبة.

أدعية يوم 5 من شهر ذي القعدة

  • اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.
  • اللهم سهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.
  • اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.
  • اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.
  • اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
  • إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
  • اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.
  • إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.
  • اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.
  • اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.
