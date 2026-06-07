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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر

يُعدُّ التفاوض المصحوب بالهدوء قاعدة أساسية تملك قدرة فائقة على تبديل موازين الصراعات؛ فكلما استحكمت مسببات الخلاف وتعددت عقباته، تحولت بفضل السكون إلى فرص سانحة لمد أواصر القربى وتوثيق روابط المحبة المتجذرة في النفوس؛ بما يسهم في رحابة التلاقي الفكري والوجداني، ويمنح الأطراف قدرًا عاليـًا من التوافق النفسي، محققـًا بذلك غرضـًا نبيلًا ينهي النزاع ويفتح سبل التعاون المثمر بين البشر، صونـًا للمودة وحرصـًا على استدامة الوئام.

تخلص الروح النوايا من شوائب الضغينة وتغسل القلوب بماء الصفاء؛ فينبثق عن ذلك فيض من التآلف يشق للناس طريقـًا مفعمـًا بالسكينة ومحفوفـًا بظلال الرحمة المحتضنة للجميع؛ مما يرفع العلاقات الإنسانية إلى مراتب الألفة والمودة الصافية؛ ويحقق ذلك التوافق المنشود في بناء مجتمعي سليم يعتمد التراحم أساسـًا للتعامل بين الأفراد؛ رغبة في استدامة السلام النفسي والارتقاء بالسلوك البشري نحو غايات نبيلة تضمن وحدة الصف ونقاء المقصد في كل حين.

يُمثِّلُ الحمد موردًا غدقًا ومنبعًا فياضًا لا يعرف النضوب؛ فنغترف من فيضه طيفًا ممتدًا من الطاقة المانحة للقوة، والدافعة يقينًا نحو جبر الخواطر المكلومة وترميم تصدعات الأرواح؛ لتتحول تلك الانكسارات المؤقتة انتصارات حقيقية مؤزرة تظهر ملامحها وسط تفاصيل الحياة اليومية؛ وفي غمار ذلك المسار يتجذر التمسك بثناء مستمر ينفث في الوجدان آمالًا فسيحة لا يدركها الانقطاع؛ ويرسم للذات معالم غد مشرق يفيض بالرضا والسكينة، محققًا بذلك استقرارًا نفسيًا وتفاؤلًا دائمًا يتجاوز تحديات الواقع.

تُنشئ البدايات الجميلة نسقـًا يعالج قطعـًا متناثرة من نهايات الألم؛ فهي تفتح أبواب الرضا وتعلن بوضوح عن بهاء التمني المشرق؛ كما تقودنا نحو مرفأ الإلهام وفضاءات الإبداع؛ لنتمكن من استثمار طيات العسر وتحويلها قواعد صلبة نعبر فوقها لجلب المسرات لقلوب الآخرين دون انتظار لطلب؛ محققة بذلك نفعـًا إنسانيـًا وبناءً وجدانيـًا سليمـًا؛ مما يعزز روح المبادرة ويصيغ واقعـًا يفيض بالأمل والخير؛ تأكيدًا على دور التفاؤل صانعـًا للفارق في مسارات التعامل البشري الراقي.

تُمثِّلُ رسالة النفع قيمة إنسانية عامة لا تقبل المواربة؛ مستقرة كنهج حياة يفيض بالعطاء ويزخر بالنوايا الصادقة؛ تاركة أثـرًا طيبـًا في النفوس وصانعة تباينـًا حقيقيـًا في دروب الساعين نحو التفرد؛ فالعطاء المستمر يؤسس لروابط إنسانية متينة تتجاوز المصالح الضيقة؛ ويخلق بيئة محفزة على الرقي والبناء؛ مما يعزز استدامة الخير ونشر السكينة في المجتمع؛ مؤكدًا نبل المقصد وسلامة المسعى في كافة مناحي الحياة والتعامل بين البشر؛ رغبة في تحقيق نفع مستدام وتوافق وجداني مستمر.

تتسع خطى الخيال حين تمضي ضمن قناعة راسخة تتأتى من يقين ثابت؛ يقين يقوم على فقه مسلمة إيمانية لا ريب فيها؛ فالثقة المطلقة بأن كل انغلاق يطرأ على أوجه الحياة يقابله انفتاح رحب تجعل الروح في حالة ترقب لعطايا القدر؛ وتمنح العقل قدرة على تجاوز ضيق اللحظة نحو سعة الأمل؛ فتتآلف الرؤى وتتحد العزائم في استشراف مآلات الأمور الحاملة مخارج لم تكن في الحسبان؛ صائغة من عتمة الانسداد أنوارًا ساطعة من التيسير والنجاح.

تحمل رسالة الاستخلاف أبعادًا سامية في مضمونها؛ لاعتمادها مبدأً راسخـًا وقاعدة متينة لا يطالها التغير مهما تعاقبت الأزمان؛ ويظهر هذا المبدأ بوضوح في إتقان العمل وبلوغ أقصى درجات تجويده؛ رغبة في الوصول إلى قمة الريادة المنشودة عبر العبور بسلاسة في مراحل الإبداع المتجدد ودروب الابتكار الخلاق؛ مما يمنح الممارسات التعليمية والعملية قيمة مضافة؛ ويحقق استدامة النفع العام في كافة المجالات؛ تأكيدًا على أهمية الإخلاص وتجويد الأداء وسيلة للارتقاء والتفرد الدائم.

يرسم الحديث عن صورة البهاء الإنساني ملامح حضارة ترتقي بالفكر وتسمو بالروح؛ مستمدًا قوته من فلسفة بقاء الأثر وخلوده؛ مما يجعل الفعل البشري قيمة مضافة تنشر النفع وتؤسس لمعالم بناء فكري ووجداني مكتمل الأركان؛ بناء يفيض بالجمال ويورق بالخير في كل حين؛ تاركـًا بصمة لا تمحى في ذاكرة الأيام ونبض الأمكنة؛ تأكيدًا على نبل العطاء الفياض المنهمر دون انقطاع؛ وسعيـًا نحو ترسيخ معانٍ سامية تمنح الحياة معناها السامي، ومنطلقـًا حضاريـًا متفردًا يخدم البشرية جمعاء.

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