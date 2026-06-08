تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

عاودت أسعار الدواجن للصعود مرة أخري بعد انخفاضات كبيرة طالت أسعار الفراخ خلال الآونة الأخيرة، مع هبوط أسعار البيض بالأسواق.



أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض، حيث وصل سعر الكيلو لـ 69 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 80 جنيها منذ أيام، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 59 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات وتصل للمستهلك 115 جنيهًا.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 180 و 190 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100جنيه بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها