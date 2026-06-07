اعرف الكيلو بكام.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وسط استمرار توازن حركة العرض والطلب، حيث حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها السعرية بالمزارع والأسواق، مع تسجيل ارتفاعات طفيفة للمستهلك مقارنة بالأيام السابقة وفقًا لما رصدتة البرامج الصباحية.

سعر الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع عند نحو 71 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة إلى نحو 85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة.

ويأتي ذلك في ظل استقرار بورصة الدواجن، مع استمرار ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات الأسواق.

الفراخ الساسو تواصل التحرك عند مستويات مرتفعة

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 89 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرها للمستهلك حوالي 100 جنيه للكيلو داخل الأسواق الشعبية ومحال بيع الدواجن.

وتحظى الفراخ الساسو بإقبال من بعض المستهلكين باعتبارها بديلًا للفراخ البيضاء، رغم الفارق السعري بين النوعين.

أسعار الفراخ البلدي تتجاوز 100 جنيه

واصلت الفراخ البلدي تسجيل مستويات سعرية مرتفعة، حيث بلغ سعر الكيلو داخل المزرعة نحو 93 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك عند نحو 105 جنيهات للكيلو.

وتظل الفراخ البلدي من أكثر الأنواع طلبًا لدى شريحة من المواطنين، نظرًا لجودتها وطبيعة تربيتها، وهو ما ينعكس على أسعارها مقارنة بباقي الأنواع.

ترقب لتحركات السوق خلال الأيام المقبلة

ويتابع العاملون في قطاع الدواجن والمستهلكون تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأثير أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج على حركة السوق، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي ما لم تطرأ متغيرات جديدة على منظومة الإنتاج أو التوزيع.