البلدي بـ 125 جنيه.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7 يونيو 2026

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 7 يونيو 2026، حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار التوازن بين معدلات العرض والطلب داخل الأسواق والمزارع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتحركات الأسعار اليومية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع ليسجل ما بين 70 و71 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال التجزئة بين 75 و85 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق السكنية وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الفراخ الساسو في الأسواق

حافظت الفراخ الساسو على استقرارها أيضًا، حيث سجل سعر الكيلو داخل المزارع ما بين 102 و103 جنيهات، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 107 و115 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي تواصل الاستقرار

وسجلت أسعار الفراخ البلدي استقرارًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 110 و125 جنيهًا، بحسب المنطقة السكنية ومستوى الطلب.

أسعار البانيه اليوم الأحد

استقرت أسعار البانيه أيضًا داخل الأسواق، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 195 و220 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة من منطقة لأخرى.



تشهد سوق الدواجن خلال الفترة الحالية حالة من الهدوء النسبي في الأسعار، مدعومة بتوازن المعروض داخل الأسواق، فيما يظل حجم الطلب وتكاليف الإنتاج من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الأسعار اليومية.