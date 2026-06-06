الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث مع وزير التموين عن منظومة الدعم النقدي والدعم العيني.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطن قادر على شراء السلع التموينية التي يرغب فيها ولن يتم إجباره على سلعة بعينها ".

وتابع أحمد موسى :" المواطن لو مش عايز يشتري خبز ممكن يشتري أي سلعة تانية حتى لو عايز يشتري فراخ أو زيت أو سكر ".

وأكمل أحمد موسى :" سعر رغيف الخبز في منظومة الدعم يكلف الدولة من 137 لـ 150 قرشا ".

وتابع :" قيمة رغيف الخبز هتدخل في بطاقة التموين عايز تشتري بيه عيش كله خير وبركة عايز تشتري سلع تموينية أخرى براحتك ومحدش هيقولك هتشتري إيه ".