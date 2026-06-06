أحمد موسى : مفيش حد هياخد دعم تمويني مدى الحياة .. الظروف بتتغير

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن تصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، حول الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: «المنظومة الجديدة تتيح المواطن استخدم الدعم وفقا لاحتياجات كل أسرة».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عند تطبيق المنظومة الجديد يتيح القانون لرئيس الوزراء تحديد شعر رغيف الخبز السياحي أو البلدي ولا يمكن رفع سعره، وللمواطن له الحق في توجيه الدعم للحصول على السلع الأساسية أو الحرة أو الجمع بينهما».

وتابع: «المواطن كلما وفر في صرف الخبز، يمكن استخدام ما يوفره في شراء سلع أخرى، بالإضافة إلى أنه سيتم تصنيف الأسر إلى شرائح اجتماعية واقتصادية وفق محددات العدالة الاجتماعية وفق قواعد البيانات الحكومية المحددة، مع منح الفئات الأولى بالرعاية أكثر قيمة في الدعم».

ولفت إلى أن سيتم منح الشرائح الأقل احتياجا دعما بشكل مندرج، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص في منظومة الدعم مدى الحياة، ولن يكون هناك أشخاص خارج منظومة الدعم مدى الحياة، مردفًا: «في أسر ظروفها بتكون ظروفها مش كويسة مع تحسن ظروفها ستخرج من المنظومة، وسيدخل مكانه أسرة أولى بالدعم».