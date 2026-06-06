مفيش فلوس كاش في الدعم .. أحمد موسى يكشف رسالة مهمة من وزير التموين للمواطنين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك فئات تحصل على الدعم لا تستحقه، والدعم لن يصرف في صورة أموال نقدية مباشرة للمواطن .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما نزلنا الشارع سألنا الناس عن الدعم النقدي كله كان فاكر هياخد فلوس في إيده ولكن مفيش فلوس كاش ومحدش هياخد فلوس في إيده ".



واكمل الإعلامي احمد موسى :" الدعم سيكون شبه نقدي ويتم الصرف من خلال بطاقة التموين "، مضيفا:" وزير التموين اكد لي أن الدعم سوف يظل مرتبطا ببطاقة التموين الحالية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وزير التموين أكد لنا أن المواطن سيحصل على قيمة دعم تمكنه من شراء السلع ، وأن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه للحفاظ على مستويات الدعم المخصصة للمواطنين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير التموين اكد لي أن الوزارة تراعي تحقيق أفضل استفادة للأسر المستحقة للدعم ".

