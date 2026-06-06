تحية للنائب العام.. تعليق أحمد موسى عن بيان النيابة بشأن صبري نخنوخ

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية بشأن إلقاء القبض على صبري نخنوخ .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"ببان النيابة العامة مهم وكاشف ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :"أقدم التحية للمستشار محمد شوقي النائب العام والنيابة بتشتغل على عدة قضايا خاصة بصبري نخنوخ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :"بيان النيابة العامة كان ٦ فقرات وأكد البيان أن الشرطة أثبتت أن الواقعة صحيحة وثبت تزعم صبري نخنوخ واخرين عددهم ٩ حتى الان تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" النيابة العامة أصدرت أمر بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ وكل المقار التابعة له ".

