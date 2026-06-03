مصر أمن واستقرار.. أحمد موسى عن القبض على نخنوخ: انتهى عصر الفوضى.. أنت مين أصلا

علق الإعلامي أحمد موسى على القبض على صبري نخنوخ ، قائلا:" الخلاصة في ليلة سقوط صبري نخنوخ، رسالة لكل من تسول له نفسه أنه لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته أو محاولة إيهام الناس بنفوذه".

وقال أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" 14 أو 15 شخصا كانوا مع صبري نخنوخ في الواقعة، ولا يمكن أن تتكرر تلك المشاهد في مصر.. حد يعمل كدا حتى لو ليك حق متعملش كدا.. لو لوحدك أو معاك واحد لكن مش 14 أو 15 واحد معاك.

وتابع أحمد موسى :" ليه نعمل رعب للناس الدولة فيها أمن واستقرار ولا أحد فوق القانون ولن يكون، وزارة الداخلية تحركت بقوة، وبحي الكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة اللي نشر فيديو قبل الواقعة لصبري نخنوخ".

وأكمل أحمد موسى :" كل التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة.. المشهد دا لا يتكرر كل واحد يحترم نفسه أو يلم نفسه .. لن يتكرر هذا المشهد في أي مكان في الـ 27 محافظة اللي هيعمل زي كدا هيتلم .. أنتوا بتهزروا ولا أيه دا كان في تنظيم إرهابي وتم القضاء عليه .. مش هنتكلم عن شوية ناس مش عارف بيعملوا أيه كل واحد يلم نفسه .. مفيش فوضى أو سطو.

وتابع: ألاقي واحد داخل الفرح ومعاه 20 واحد أنت مين أصلا ليه تعمل كدا، حان الوقت ألا يحدث ذلك الأمر.. كل واحد يلم نفسه.. مفيش بلطجة وفوضى.. أنت مين أصلا.. الشعب مبسوط.. الرأي فرحان جدا.

