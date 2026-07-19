بعد هاتريك تاريخي.. "ساكا" أفضل لاعب في لقاء إنجلترا وفرنسا بالمونديال

نال الإنجليزي بوكايو ساكا جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا، فجر اليوم، التي أقيمت على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2026.

وفاز منتخب إنجلترا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال 2026، بعد فوزه المثير على منتخب فرنسا بنتيجة 6-4، في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل عشرة أهداف.

وتألق بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال في لقاء اليوم، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" من سداسية منتخب الأسود الثلاثة، لاول مرة في تاريخه بالمسابقة، وذلك في الدقائق 37 و45 و87.

وحصد منتخب إنجلترا المركز الثالث للمونديال لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مرتين من قبل في نسختي كأس العالم عامي 1990 و2018.