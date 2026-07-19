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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين ضد شعبنا

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
أ ش أ

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، باعتبارها الداعم الرئيسي الذي يوفر لهم الحماية والإسناد والإفلات من العقاب.

وحذر أبو ردينة - في بيان اليوم "الأحد"، وفقا لوكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا" - من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت عددا من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد، والاعتداء على الفلسطينيين، وتخريب ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم، وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف سرقة الأرض وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أبو ردينة، أن الحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها بالرغم من وقف إطلاق النار الذي لا تلتزم به سلطات الاحتلال، ومواصلة سياسة القتل والتدمير، وآخرها استشهاد العشرات من الفلسطينيين وتدمير منازلهم منذ أمس وحتى اليوم، تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2728.

ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري والجاد لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها العدوانية، وفرض تثبيت وقف إطلاق النار، إذا أرادت إنجاح الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وأن هذه الجرائم لن تنجح في إعطاء شرعية للاحتلال وفرض سياسات الأمر الواقع، وسينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

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