الصين ودومينيكا تبحثان تعزيز التنسيق والتعاون في إطار منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون في إطار منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي مع الدول النامية، بما فيها دومينيكا، ودعم نمو المنظمة بشكل مطرد وقوي.

جاء ذلك خلال اجتماع وانج يي مع وزير خارجية دومينيكا، فينس هندرسون.

ورحب وانج، وهو أيضا عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهندرسون، الذي يزور الصين لحضور المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، موضحا أنه انطلاقا من التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين، فإن الصين على استعداد للعمل مع دومينيكا لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية وتعميق التعاون المتبادل المنفعة.

وأكد هندرسون دعم دومينيكا للصين في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي كمنفعة عامة دولية عادلة وشاملة، مضيفا أن دومينيكا مستعدة لتعميق التعاون مع الصين في جميع القطاعات.