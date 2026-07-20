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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري أوروبي لتعزيز جهود مكافحة العنف ضد النساء

القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي
القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي
الديب أبوعلي

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار المستمر بين الجانبين حول قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء من جانب المجلس محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس: عزت إبراهيم، وعلاء شلبي، والدكتورة وفاء بنيامين، والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، والدكتورة شيرين فرج، ويارا قاسم، ومحمد عثمان، إلى جانب الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

وضم وفد البرلمان الأوروبي كلاً من أنطونيو لوبيز إستوريز، وساندرا جوميز لوبيز، وماريا نويخل، بالإضافة إلى عدد من المستشارين السياسيين للبرلمان الأوروبي، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.

مكافحة العنف ضد النساء

واستعرض المجلس خلال اللقاء اختصاصاته ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق برصد اوضاع حقوق الانسان وتقديم التوصيات والملاحظات لتعزيز حقوق الانسان والحريات العامة، وتلقي الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها مراكز الاحتجاز ومراكز الصحة النفسية، وتقديم المساعدة القانونية، ونشر ثقافة حقوق الانسان ومتابعة الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وإبداء الراى فى التشريعات ذات الصلة.

كما تناول اللقاء رؤية المجلس بشأن مواصلة جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجالات حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البارزة ذات الصلة بحقوق الإنسان المطروحة على الساحة.

كما ناقش الجانبان الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث استعرض المجلس متابعته لهذه الجهود ودعمه للإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية المرأة والطفل، وما تحقق من تقدم في الحد من ظاهرة ختان الإناث.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار الحوار والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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