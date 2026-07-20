وزير الخارجية: المياه قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن قضية المياه تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي القضية الأولى للدولة، مشددًا على أنه لا يمكن التهاون أو التفريط في حقوق مصر المائية.

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الموزيمبيقي، إن أي دولة لا ينبغي أن تتصرف بشكل أحادي في إدارة الأنهار الدولية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق مع دول المنبع ومراعاة مصالح دول المصب، بما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.

القانون الدولي واضح فيما يتعلق بإدارة الأنهار الدولية

وأضاف عبد العاطي أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بإدارة الأنهار الدولية، مشيرًا إلى أن نهر النيل يعد نهرًا دوليًا عابرًا للحدود، بما يفرض التزامات قانونية على جميع الدول المشاطئة فيما يتعلق بالاستخدام العادل والمنصف وعدم الإضرار بالمصالح المائية للدول الأخرى.

وأوضح أن إدارة وتشغيل السد بشكل منفرد ودون تنسيق مع دول المصب؛ يترتب عليه انعكاسات سلبية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعاون والتوافق بما يحفظ الأمن المائي ويعزز الاستقرار في المنطقة