الخارجية : منتدى الأعمال المرتقب يشكل أكبر محفل اقتصادي في أفريقيا

أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، أن المباحثات مع الجانب الموزمبيقي تناولت سبل تفعيل العمل الأفريقي المشترك، ودعم الحلول الدبلوماسية، ونبذ استخدام القوة المسلحة في تسوية النزاعات، بما يعزز الأمن والاستقرار في القارة.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الموزمبيقية، إن منتدى الأعمال المرتقب سيشكل أكبر محفل اقتصادي في أفريقيا، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول القارة، بما يدعم فرص التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات البينية.

مكافحة الإرهاب

وتابع أن مصر ستواصل تقديم الدعم والمساندة لموزمبيق في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموزمبيقيين في الجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز التعاون التعليمي وبناء الكوادر.