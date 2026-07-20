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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصومالي يتفقد سفارة مقديشيو بالقاهرة ويشيد بأداء البعثة الدبلوماسية

وزير خارجية الصومال يتفقد مقر السفارة بالقاهرة
وزير خارجية الصومال يتفقد مقر السفارة بالقاهرة
الديب أبوعلي

قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، بزيارة تفقدية إلى مقر سفارة الصومال في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الوزير سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية،  السفير علي عبدي أواري، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية، حيث اطّلع على سير العمل داخل السفارة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الصوماليين المقيمين في مصر.

سفارة الصومال الفيدرالي بالقاهرة 

وخلال الزيارة، استعرض السفير علي عبدي أواري أبرز الجهود والمهام الدبلوماسية التي تضطلع بها السفارة لخدمة الحكومة والشعب الصومالي، إضافة إلى الخدمات القنصلية التي تقدمها لأبناء الجالية الصومالية في مصر، مؤكدًا حرص السفارة على الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المواطنين.

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بما تبذله السفارة من جهود وما لمسه من كفاءة ومهنية في أداء السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، ومضاعفة الجهود لتعزيز الأداء الدبلوماسي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين الصوماليين في جمهورية مصر العربية.

وزير الخارجية الصومالي سفارة مقديشيو بالقاهرة جمهورية الصومال الفيدرالية عبد السلام عبدي علي الصومال جامعة الدول العربية علي عبدي أواري

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