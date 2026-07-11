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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تحسم موقفها: لا اعتراف بـ"أرض الصومال".. وعبد العاطي يؤكد دعم وحدة وسيادة الصومال

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
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جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، اليوم السبت ١١ يوليو، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على الحرص على أمن واستقرار الصومال، ومجدداً موقفها الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه. كما شدد على الرفض المصري الكامل لأي محاولات أو إجراءات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يُسمى “أرض الصومال”، باعتبار ذلك انتهاكاً لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير بلاده للدعم المصري المتواصل على المستويات السياسية والتنموية والأمنية، مثمناً المواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الصومال وحدة الصومال أرض الصومال

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