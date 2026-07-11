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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة مضيق هرمز.. وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط بعد انهيار وقف إطلاق النار

عراقجي
عراقجي
ناصر السيد
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من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان يوم السبت لمناقشة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية الأوسع نطاقاً، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN أمس الجمعة.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي سيسافر إلى عُمان يوم السبت برفقة وفد دبلوماسي، وذلك لمناقشة الوضع في المضيق على وجه الخصوص.

تأتي الزيارة المرتقبة في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى إنعاش العملية الدبلوماسية المتعثرة.
و يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قد "انتهت"، لكنه أكد استمرار المحادثات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، اتهم عراقجي الولايات المتحدة بانتهاك بند يتعلق بالبرنامج النووي لطهران في مذكرة التفاهم بينهما.

وكتب في منشور على موقع X في وقت مبكر من صباح السبت بالتوقيت المحلي: "لقد أوفت إيران حتى الآن بكلمتها، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم".

وتنص الفقرة التاسعة على أنه في انتظار الاتفاق النهائي، ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، وأن الولايات المتحدة لن تفرض أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، أيضاً إن طهران مستعدة "للدفاع الشامل" إذا انتهكت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم، مضيفا "نحن لا نثق بالأمريكيين. خلال المفاوضات، أوضحت لنائب الرئيس الأمريكي أننا لا نثق بكم".

أصبح مضيق هرمز، الذي يمتد بين إيران وسلطنة عمان، وتلتقي فيه منطقتاهما الاقتصاديتان الخالصتان، العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار، إذ واصلت إيران فرض سيطرتها على أجزاء من هذا الممر المائي الحيوي، وأطلقت النار على سفن في وقت سابق من هذا الأسبوع. 


وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات العسكرية على أهداف إيرانية استمرت لأيام. 

أزمة مضيق هرمز وزير الخارجية الإيراني وقف إطلاق النار عباس عراقجي

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