مسؤول أمريكي: إيران طلبت مواصلة المحادثات وسنرد على أي هجوم

أكد مسؤول أمريكي، أن إيران طلبت مواصلة المحادثات والنقاشات، مشددا على أن موقف الولايات المتحدة ظل ثابتا ومفاده أنه إذا أطلقت إيران النار فإن بلاده سترد بالمثل.

وقال المسؤول الأمريكي ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) عربية ـ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر بوضوح عن موقفه إزاء تصرفات إيران بشأن مسار المفاوضات، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران تحت أي ظرف بامتلاك سلاح نووي.

وكان مسؤولون أمريكيون كبار قد أعلنوا في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان علني تتعهد فيه بوقف استهداف السفن في مضيق ‌هرمز، ‌وفتح ⁠جميع المسارات أمام حركة الشحن..