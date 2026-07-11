للمرة الثانية خلال أسبوع.. كوبا تغرق في الظلام بعد انقطاع الكهرباء

ضرب انقطاع التيار الكهربائي كوبا يوم الجمعة للمرة الثانية هذا الأسبوع، في ظل معاناة الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة من انهيار شبكة الكهرباء ونقص الوقود الناجم عن الحصار الأمريكي المفروض على الطاقة.





وبينما أصبح انقطاع التيار الكهربائي التام أمراً شائعاً في كوبا، إلا أن حدوث انقطاعين متتاليين بفارق أيام قليلة أمر غير معتاد، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.



وقالت السلطات الكوبية إن سبب انقطاع التيار هو "تذبذب في المعايير" عقب عطل في خط يربط بين مقاطعتي سانتا كلارا وسانكتي سبيريتوس.



وتُعدّ شبكة الكهرباء في كوبا هشة للغاية، وذلك بسبب نقص صيانة بنيتها التحتية المتهالكة - حيث يزيد عمر بعض محطات توليد الطاقة عن 30 عاماً - وندرة أنواع الوقود التي تعتمد عليها.



قال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد كان أسبوعًا عصيبًا آخر في ظلّ الحصار المفروض على الطاقة: انقطاعان للتيار الكهربائي عن الشبكة الوطنية للكهرباء (SEN)، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المحطات، وخروج العديد من الوحدات عن الخدمة".



وأفادت السلطات أنها بدأت بالفعل في إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق.

ويوم الاثنين، تسبب انقطاع واسع النطاق آخر للتيار الكهربائي في تضرر ما يقرب من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت السلطات خلال الأسبوع أن الخدمة تعود تدريجيًا بعد ذلك الانقطاع.

ويُعدّ انهيار شبكة الكهرباء الوطنية يوم الجمعة هو الرابع من نوعه هذا العام.

فقد أثر انقطاع التيار الكهربائي في منتصف مايو على المحافظات الشرقية للجزيرة، بينما ضرب انقطاع آخر في منتصف مارس/آذار الجزيرة بأكملها.

وتعاني كوبا من نقص حاد في الوقود منذ يناير، عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود الجزيرة بالنفط، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة.

وقد توقفت وسائل النقل العام بشكل كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية.

لا تنتج كوبا سوى 40% من احتياجاتها من الوقود، بينما نفدت شحنة النفط التي نقلتها ناقلة روسية، والبالغة 730 ألف برميل، في أواخر مارس بحلول نهاية أبريل.

كما تلجأ الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة عبر انقطاعات متعمدة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متواصلة.