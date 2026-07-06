كوبا تغرق في الظلام.. انقطاع شامل للكهرباء مع تفاقم أزمة الوقود

انقطعت الكهرباء عن كوبا بالكامل اليوم الإثنين، مع تناقص احتياطيات الوقود واستمرار انهيار شبكة الكهرباء، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".

وأفادت شركة الكهرباء الحكومية بانقطاع التيار الكهربائي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، موضحة في بيان إن سبب الانقطاع قيد التحقيق.

من جانبها ذكرت وزارة الطاقة والمناجم في بيان أنها فعلت بروتوكولات إعادة التيار الكهربائي.

ويعاني الوقود من نقص حاد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير، عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامه فرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط، ما كان له أثر في الأزمة .

ولا تنتج كوبا سوى 40% من احتياجاتها من الوقود، بينما نفدت شحنة النفط التي بلغت 730 ألف برميل، والتي سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس، بحلول نهاية أبريل.

كما تقوم الحكومة بتقنين استهلاك الكهرباء من خلال انقطاعات متعمدة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متواصلة.