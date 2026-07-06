روبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الشراكة الثنائية مع جزر القمر

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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الثنائية مع جزر القمر.

جاء ذلك، في بيان، هنأ فيه شعب وحكومة جزر القمر بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للاستقلال.

وقال روبيو: إن واشنطن تثمن علاقاتها مع جزر القمر، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالأمن وفرص التنمية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري؛ يعكس قناعة الولايات المتحدة بأن "البحار الآمنة تعني مجتمعات مزدهرة"، مؤكدًا استمرار هذا التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام بلاده بمواصلة العمل مع جزر القمر لتحقيق السلام والازدهار المشترك، معربًا عن تطلع واشنطن إلى تعميق الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة.