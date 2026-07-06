نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية وسبب ابتعادها عن الفن | خاص

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها تنتظر قرار الطبيب بشأن خضوعها لعملية جراحية في الظهر، بعد معاناتها من آلام شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن الطبيب قرر تأجيل حسم موقفها من إجراء العملية حتى منتصف الشهر الجاري، معلقة: «الدكتور مأجل لحد يوم 15 وهيشوف هيقرر إيه».

وعن إمكانية عودتها إلى الدراما خلال الفترة المقبلة، أكدت نجوى فؤاد أنها لا تشغل بالها حاليًا بأي أعمال فنية، قائلة: «دلوقتي مش بفكر في أدوار ولا بفكر في فن ولا بفكر في نفسي.. بفكر في الوضع اللي أنا فيه وبطلب من الجمهور يدعيلي ربنا يشفيني ويشفي مرضانا».

نجوي فؤاد: اشعر بالوحدة وغياب المقربين

وكانت كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها النفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "خضعت لعملية جراحية بسبب العضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن.

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.

وأثارت تصريحات نجوى فؤاد تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم معها، متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومشيدين بتاريخها الفني الطويل الذي قدمته خلاله العديد من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.