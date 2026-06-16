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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 5.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب كوبا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة غرب كوبا، الاثنين، ويقع مركزه على بعد 98 كم شمال غرب مانتوا، بينار ديل ريو، كهزة ارتدادية للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع في 8 يونيو.


وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 98 كم شمال غرب مانتوفا، في مقاطعة بينار ديل ريو، على عمق 10 كم.

وهز الزلزال القوي المنطقة الغربية من كوبا يوم الاثنين الساعة 1:37 ظهرا بالتوقيت المحلي، وفقا لتقارير المركز الوطني لأبحاث الزلازل (CENAIS).

وأبلغ عالم الزلازل إنريكي دييغو أرانغو أرياس عن الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي  وحدده على أنه هزة ارتدادية للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب غرب كوبا  يوم الاثنين الماضي، 8 يونيو.

زلزال كوبا هزة ارتدادية غرب كوبا مركز الزلزال

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