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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من شاطئ الفن إلى ذاكرة النيل .. قصور الثقافة ترسم خريطة صيفية للفن والوعي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

تحول موسم الصيف إلى مساحة مفتوحة للثقافة والفن والوعي، بعدما امتدت أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بين المسارح والمتاحف وقصور الثقافة ومناطق الإسكان البديل، لتجمع الفنون الشعبية والتراث والندوات التثقيفية والورش الفنية في برنامج متنوع يخاطب الأطفال والشباب والجمهور العام.

ولا تكتفي الفعاليات بتقديم عروض فنية للترفيه، بل تفتح نقاشات حول البيئة والأمن السيبراني والإدمان والحفاظ على التراث، بالتوازي مع استعادة ألوان الفلكلور المصري من الشرقية والمنيا والأقصر والنوبة، لتؤكد الثقافة حضورها في تفاصيل الحياة اليومية بالمحافظات.

واصل برنامج «شاطئ الفن» فعالياته في الإسكندرية والغردقة وجمصة، حيث قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقصر ثقافة الأنفوشي فقرات مستوحاة من التراث الشرقاوي، بينها «الحصان الشرقاوي» و«الفرح» و«العصا» و«الربابة» و«قسم يا المزمار».

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الفلكلورية، وسط تفاعل الجمهور، فيما شهدت الغردقة عروضا لفرقة المنيا للفنون الشعبية، تضمنت «منياوي يا بوي» و«التحطيب» و«التنورة» و«السحجة» و«الآلاتية».

واستحضرت فرقة توشكي للفنون التلقائية التراث النوبي من خلال فقرات «أفراح النوبة» و«الصياد»، إلى جانب فقرة غنائية بمصاحبة آلة الطنبور.

وفي جمصة، أحيت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية ليلة طربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، وقدمت مجموعة من الأغنيات الطربية، قبل أن تختتم الحفل بميدلي من أغنيات التسعينيات.

امتدت الأنشطة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث نظم «أتوبيس الفن الجميل» جولة تثقيفية لأطفال جمعية مصر للتنمية والثقافة.

وتعرف الأطفال على مقتنيات المتحف والعصور التاريخية المختلفة، كما تعرفوا على مفهوم التراث المادي واللامادي والعادات والتقاليد والأزياء الشعبية المصرية، قبل المشاركة في محاضرات حول الحفاظ على التراث والهوية الثقافية وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة.

واكتملت التجربة بورش فنية استلهمت الحضارة المصرية القديمة والريف المصري، ليجمع النشاط بين المعرفة والمشاهدة والتجربة الفنية.

احتفلت قصور الثقافة بعيد وفاء النيل بمجموعة من الأنشطة في مناطق الإسكان البديل، تضمنت جولات تثقيفية ولقاءات حول أهمية نهر النيل ودوره في نشأة الحضارة المصرية وضرورة حمايته من التلوث والمخلفات.

وشارك الأطفال في إعداد مجلات حائط ومجسمات لأسماك وأعمال فنية باستخدام الصلصال والفوم والاستنسل، إلى جانب ورش للرسم والمكرمية والمشغولات اليدوية في عدد من المواقع.


وفي الغربية، ناقشت الفعاليات قضايا أكثر ارتباطا بالحياة اليومية، إذ شهد المركز الثقافي بطنطا محاضرة حول الأمن السيبراني، تناولت مخاطر الاختراق وسرقة البيانات وطرق حماية المعلومات الشخصية.

كما ناقش قصر ثقافة المحلة آثار الإدمان الصحية والمجتمعية، بالتزامن مع ورش لتعليم الخط العربي والفنون والتسويق الإلكتروني وحكي الأطفال.

وشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة صالونا ثقافيا حول الوعي البيئي وعلاقته بالتنمية المستدامة والأمن القومي والصحة العامة، بينما تناولت أمسية «ويبقى الشعر» أهمية الاحتفاء بالرموز الأدبية، مع تكريم اسم الشاعر والكاتب المسرحي محمد فريد صالح أبو سعدة، ابن مدينة المحلة والحاصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2014.


وتكشف هذه الفعاليات عن خريطة صيفية واسعة لقصور الثقافة، تجمع المسرح والموسيقى والفلكلور والتراث والورش والتوعية، وتضع الجمهور في قلب التجربة الثقافية، بحيث يصبح النشاط الثقافي وسيلة للترفيه والمعرفة وبناء الوعي في آن واحد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المسارح والمتاحف وقصور الثقافة الأمن السيبراني استعادة ألوان الفلكلور

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