تعليم دمياط تتابع استعدادات استقبال العام الجديد.. ووزارة الشباب تنظم الورشة الأولى للتعليم المدني

بحث وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عماره، آخر المستجدات وبحث آليات العمل والتنظيم خلال المرحلة المقبلة في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستعرض وكيل الوزارة -خلال اجتماع مع مديري مدارس اللغات الرسمية بنوعيها (الرسمية والرسمية المتميزة) بالمحافظة، اليوم الإثنين- خطط العمل المستهدفة، واستكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية بالمدارس، إلى جانب التأكيد على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وجاذبة للطلاب تلبي تطلعات أولياء الأمور وترتقي بمستوى الخدمات التربوية المقدمة في مدارس اللغات بمختلف الإدارات التعليمية.

وفي شأن آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات الورشة الأولى لبرنامج التعليم المدني للشباب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري بمركز شباب مدينة السرو، بمشاركة 25 شابًا.

وأوضح الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المديرية على تنمية وعي الشباب، وصقل مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع.

وتضمنت الورشة الأولى مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تناولت المشاركة والعمل الجماعي، وترتيب الأولويات، واتخاذ القرار، والتخطيط، وتكوين الرأي والتحقق من صحة المعلومات، والتعامل مع المشكلات المجتمعية، إلى جانب التعرف على مفهوم التهميش وآليات تعزيز مشاركة مختلف الفئات، كما تضمن البرنامج نشاط «عندنا ضيف» للتعريف بأهمية التعليم المدني ودوره في تنمية وبناء القيادات الشبابية.