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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عكس المعروف.. فوائد غير متوقعة للسمنة

سمنة
سمنة
اسماء محمد

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن السمنة اضر الصحة مهما كان نوعها ولكن هذا عكس الحقيقة.

 ووفقا لما جاء في موقع ويبمد اليكم أهم فوائد السمنة الطبيعية الصحية.

فوائد السمنة البلدى 

تعد السمنة البلدي مصدر طبيعي للدهون الصحية والفيتامينات وتمتلك الفوائد التالية عند تناولها باعتدال:

مصدر غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون ومضادات الأكسدة

يحتوي السمن على نسب جيدة من فيتامينات أ، هـ، وك، حيث تلعب مضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ دوراً هاماً في حماية الخلايا وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

سمن بلدى

يساعد تناول الدهون الصحية الموجودة في السمن الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الأخرى بشكل أفضل عند طهي الخضروات والطعام به.

مناسب لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو الألبان نظراً لأن عملية صنع السمن تعتمد على إزالة الماء والمواد الصلبة للحليب، اللاكتوز والكازين، فإن ما يتبقى منه هو دهون مركزة تحتوي فقط على آثار ضئيلة جداً من هذه المواد، مما يجعله خياراً أسهل في الهضم مقارنة بالزبدة العادية لمن يعانون من حساسية خفيفة تجاه الألبان.

تقليل تكون المركبات الضارة عند الطهي في درجات حرارة عالية

تتميز نقطة الدخان للسمن بارتفاعها الكبير، وهو ما يجعله خياراً ممتازاً للقلي والتحمير والطهي دون أن يتحلل بسرعة أو يُنتج مركبات ضارة، مثل الأكريلاميد، التي قد تنتج عن استخدام بعض زيوت الطهي الأخرى.

خصائص مضادة للالتهابات ودعم الجهاز الهضمي تحتوي السمنة على حمض البيوتريك، وهو حمض دهني قصير السلسلة معروف بخصائصه التي تساعد على تهدئة وتقليل الالتهابات في الجسم، ودعم صحة بطانة الأمعاء.

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