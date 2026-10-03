بعد اعتذاره.. علي الحجار يعود إلى مهرجان الموسيقى العربية ويحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية

عاد الفنان علي الحجار للمشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعد تراجعه عن اعتذاره السابق، ليحيي حفلين ضمن فعاليات المهرجان أحدهما على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والآخر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وتأتي عودة الحجار بعد أيام قليلة من إعلانه الاعتذار عن المشاركة في الدورة الـ34، بعدما كان اسمه ضمن قائمة الفنانين المشاركين التي أعلنتها دار الأوبرا. وكان الحجار قد أوضح وقتها أن قراره مرتبط بالميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة له، واصفًا المبلغ المقرر بأنه غير مناسب.

مهرجان الموسيقى العربية

وشهد مهرجان الموسيقى العربية خلال الأيام الماضية حالة من الجدل، بعد اعتذار وانسحاب عدد من الفنانين من الدورة الجديدة، من بينهم محمد ثروت ومروة ناجي وجنات وبهاء سلطان، إلى جانب أحمد سعد ورامي صبري وعاصي الحلاني، كما أعلن عدد من الفنانين الآخرين عدم مشاركتهم لأسباب مختلفة.

وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ34، على خلفية الحديث عن محدودية الميزانية، قبل أن يؤكد مسؤولو الأوبرا استمرار إقامة المهرجان في موعده، مع إجراء تعديلات على خريطة المشاركين.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الدورة الجديدة خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، على عدد من مسارح دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية، بمشاركة عشرات الفنانين المصريين والعرب.