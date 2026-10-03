مجدي أحمد علي ينضم إلى اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، انضمام المخرج الكبير مجدي أحمد علي إلى اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، وذلك ضمن استعدادات إدارة المهرجان للدورة الثانية.

يأتي انضمام مجدي أحمد علي لما يمتلكه من خبرة كبيرة ومسيرة فنية ممتدة في مجال الإخراج وصناعة السينما، بما يمثل إضافة مهمة للمهرجان ويسهم في دعم رؤيته والاستفادة من خبرات أحد أبرز المخرجين في السينما المصرية.

وأكدت إدارة المهرجان أن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا والاستعانة بعدد من كبار السينمائيين يأتي في إطار الحرص على تطوير تجربة المهرجان، والاستفادة من الرؤى والخبرات الفنية المختلفة، بما يعزز من حضوره على خريطة المهرجانات السينمائية.

ويواصل مهرجان بورسعيد السينمائي استعداداته للدورة الثانية، حيث من المنتظر أن تعلن الإدارة خلال الفترة المقبلة عن موعد إقامة الدورة وتفاصيلها وبرنامجها.

وتستعد إدارة المهرجان للكشف عن المزيد من الأسماء والتفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة.