هل السمن البلدي ممنوع نهائيا؟.. معهد التغذية يحسم الجدل

السمن البلدي من الأكلات التقليدية المرتبطة بمطبخنا، والسؤال الذي يشغل بال الجميع هل هو ممنوع تمامًا؟



وقال المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان ، أن السمن البلدي ليس ممنوع، ومن الممكن أن يكون جزء طبيعي من نظامك الغذائي حال استخدمه بكميات معتدلة.

الإفراط العام في تناول الدهون

وأكد المعهد القومي للتغذية ، أن المشكلة الحقيقية ليست في إستهلاك مصدر دهون معين بحد ذاته، بل في الإفراط العام في تناول الدهون على مدار اليوم وإهمال التوازن.



أوضح المعهد القومي للتغذية ، أن التنويع بين مصادر الدهون الصحية والاعتدال في الكميات هما الأساس الحقيقي لصحة أفضل ونمط حياة متوازن.