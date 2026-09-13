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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل السمن البلدي ممنوع نهائيا؟.. معهد التغذية يحسم الجدل

السمن - ارشيفية
السمن - ارشيفية
عبدالصمد ماهر

السمن البلدي من الأكلات التقليدية المرتبطة بمطبخنا، والسؤال  الذي يشغل بال الجميع  هل هو ممنوع تمامًا؟
 

 وقال المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان ، أن السمن البلدي  ليس ممنوع، ومن الممكن أن يكون جزء طبيعي من نظامك الغذائي حال استخدمه بكميات معتدلة.

 الإفراط العام في تناول الدهون

وأكد المعهد القومي للتغذية ، أن  المشكلة الحقيقية  ليست في إستهلاك مصدر دهون معين بحد ذاته، بل في الإفراط العام في تناول الدهون على مدار اليوم وإهمال التوازن.


أوضح المعهد القومي للتغذية ، أن التنويع بين مصادر الدهون الصحية والاعتدال في الكميات هما الأساس الحقيقي لصحة أفضل ونمط حياة متوازن.

السمن البلدي الأكلات التقليدية المعهد القومي للتغذية وزارة الصحة والسكان كميات معتدلة الإفراط العام

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