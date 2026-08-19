3 عادات تضع القلب في مرمى الخطر.. وسمنة البطن كلمة السر

لم تعد صحة القلب مرتبطة فقط بالعوامل الوراثية أو التقدم في العمر، إذ أصبح نمط الحياة اليومي من العوامل المؤثرة بشكل كبير في صحة الإنسان، خاصة مع انتشار الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة وزيادة معدلات التوتر وتراكم الدهون في منطقة البطن.

مخاطر الخمول البدني والتوتر

وفي هذا السياق، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر الخمول البدني والتوتر وسمنة البطن، موضحًا أن هذه العوامل قد ترتبط بعدد من المشكلات الصحية التي تؤثر على القلب والجسم بشكل عام.



الحركة اليومية وممارسة رياضة المشي

وشدد شعبان على أهمية الحركة اليومية وممارسة رياضة المشي، باعتبار النشاط البدني أحد السلوكيات المهمة التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض.



جمال شعبان يحذر من أعداء القلب

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة بعض العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب، مشيرًا إلى أن قلة الحركة والتوتر يأتيان ضمن أبرز العوامل التي تستحق الانتباه إليها.

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن عدم ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الإنسان، لافتًا إلى أن قلة الحركة قد ترتبط بزيادة مخاطر التعرض للأزمات القلبية.



قلة الحركة خطر على القلب

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي، إلى أن الحياة التي يغلب عليها الخمول وعدم الحركة تمثل أحد الأمور التي ينبغي التعامل معها بجدية، مؤكدًا أن الإنسان يحتاج إلى ممارسة نشاط بدني بصورة مستمرة.

وأوضح أن الحركة اليومية لا تتطلب بالضرورة ممارسة رياضات شاقة، وإنما يمكن أن تكون رياضة المشي وسيلة للحفاظ على النشاط وتحريك الجسم بشكل منتظم.



سمنة البطن تحت المجهر

وسلط الدكتور جمال شعبان الضوء على سمنة البطن، مؤكدًا أنها من الأمور التي قد تشكل خطرًا على الصحة، وفقًا لما أشارت إليه العديد من الأبحاث.

وأوضح أن تراكم الدهون في منطقة البطن قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري من النوع الثاني، وهو ما يجعل الاهتمام بالوزن وتجنب زيادة الدهون في منطقة البطن أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة الجسم.



التوتر من أعداء القلب

ولم يغفل جمال شعبان تأثير التوتر، حيث أشار إلى أنه يأتي ضمن العوامل التي قد تؤثر على صحة القلب، بالتزامن مع قلة الحركة وسمنة البطن.

جمال شعبان: «اتحرك كل يوم»

ووجه العميد السابق لمعهد القلب القومي رسالة واضحة بشأن أهمية النشاط البدني، مؤكدًا أن كل شخص عليه أن يتحرك بشكل يومي أو يمارس رياضة المشي.

وأوضح أن النشاط البدني يساعد على حماية الجسم من الأمراض، داعيًا إلى جعل الحركة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي، وعدم الاستسلام للخمول وقلة النشاط.



كيف تحافظ على صحة قلبك؟

وبحسب تصريحات الدكتور جمال شعبان، فإن الاهتمام بصحة القلب يبدأ من تغيير عدد من العادات اليومية، وفي مقدمتها:

الحركة والنشاط البدني بصورة يومية.

ممارسة رياضة المشي.

تجنب الخمول وقلة الحركة.

الاهتمام بالوزن وتقليل سمنة البطن.

الانتباه إلى التوتر والضغوط اليومية.